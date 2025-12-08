Этих собак требуется вычесывать по-разному по мере их взросления.

При выборе породы собаки следует учитывать множество факторов. Один из самых часто упускаемых из виду моментов - это потребности в уходе, поэтому важно оценить, есть ли у вас время, терпение и бюджет, чтобы правильно ухаживать за своим питомцем. Портал paradepets.com рассказываает о том, за какими собаками ухаживать сложнее всего.

Как отмечает ветеринарный врач Джули Хант, некоторых собак с шерстью, требующей особого ухода, особенно сложно расчесывать, потому что их шерсть естественным образом скатывается и образует дреды. "Эти собаки требуют особого ухода, и их нельзя расчёсывать, как обычную собаку", — объясняет Хант.

По ее словам, самая сложная в уходе собака — бергамская овчарка (или бергамаско). Этой породы стоит избегать, если вы не хотите в будущем регулярно ходить к грумеру.

"У бергамской овчарки, пожалуй, самая сложная в уходе шерсть, поскольку у неё три разных типа шерсти: подшёрсток, пушистый остевой волос и козья шерсть", — говорит Хант.

При этом потребности в уходе у бергамесских овчарок существенно меняются по мере взросления.

"С рождения до года щенка можно расчесывать металлической расческой и купать по мере необходимости", — говорит Хант. "Однако в возрасте от года до двух лет уход становится более интенсивным".

В этот период щенячья шерсть начинает линять и образовывать колтуны, которые легко спутываются. "Владелец должен удалять их, чтобы взрослая шерсть могла правильно расти", — объясняет Хант. "Именно в это время у собаки должны начать формироваться колтуны или дреды, поэтому важно свести расчесывание к минимуму".

К трем годам сложная шерсть бергамской овчарки полностью формируется. "После этого уход за собакой снова становится проще", — говорит Хант. Область седла всегда требует расчесывания, особенно весной во время линьки, а колтуны или "кучки" в других местах, возможно, придется разделять, если они вырастают шире семи сантиметров.

В конечном счете, поскольку это один из самых сложных в уходе типов шерсти собак, Хант рекомендует обратиться за советом к грумеру, имеющему опыт работы с этой породой, если вы не знаете, что делать.

