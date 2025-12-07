Почти 60 процентов опрошенных поляков высказались за возобновление военного призыва.

59,4 % граждан Польши считают, что из-за текущей международной ситуации страна должна вернуть обязательную срочную военную службу. Еще в конце октября таких было менее 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по запросу издания Wirtualna Polska.

Результаты опроса показали, что 59,4% респондентов поддерживают возвращение к призыву. 14,7% из них заявили, что полностью согласны с этим. А еще 44,7% - скорее согласны с идеей введения обязательной военной службы.

Группа противников составляет 30,9%. Среди них 15,2% ответили, что скорее не поддерживают восстановление обязательной военной службы, а 15,7% высказались категорически против. 9,7% полицейских колеблется.

Как отметило издание, это может свидетельствовать, что тема хорошо известна в польской публичной дискуссии и что большинство граждан уже сформировали свое мнение о необходимости восстановления призыва.

Особенно выразительная поддержка возвращения призыва наблюдается среди избирателей консервативной партии PiS и правопопулистов из партии Konfederacja. 67% сторонников этих двух партий высказались "за" и 26% "против".

Среди сторонников правящей коалиции, которая состоит из центристских, либеральных и левых партий, 50% избирателей поддерживают восстановление обязательной службы, а 41% высказались против.

"На фоне растущей неопределенности в Центральной и Восточной Европе и геополитической напряженности многие поляки осознают необходимость укрепления безопасности страны. Война между Россией и Украиной и растущие военные вызовы повысили важность обороноспособности, а обязательная военная служба рассматривается как способ обеспечения боеготовности и укрепления чувства безопасности в обществе", - говорится в статье.

Опрос провели 21-23 ноября методом интернет- и телефонных интервью на репрезентативной выборке из 1000 совершеннолетних поляков.

Напомним, что Польша развернула 10 тысяч военных в рамках операции "Горизонт". Это самое большое внутреннее военное привлечение за последние годы. Военные должны усилить охрану критической инфраструктуры и предотвращать возможные диверсии на территории страны.

Добавим, что на границе с Калининградской областью РФ поляки начали строительство фортификаций по программе "Восточный щит". Они включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы.

