Россияне готовятся к наступательным операциям в последующие недели и месяцы.

Россияне пытаются разрушить украинские линии коммуникации на севере Харьковской области, что нарушит украинскую логистику и в конечном итоге приведет к достижению боевых успехов врагом. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя удар россиян по Печенежской дамбе в Харьковской области.

Как указывают аналитики, геолокационные кадры от 7 декабря показывают повреждение дамбы после российского удара. Эти удары, вероятно, направлены на ослабление украинских наземных линий коммуникаций, обеспечивающих снабжение на направлениях Волчанск, Великий Бурлук и Купянск.

В то же время украинские силы были готовы к этому сценарию, поэтому эффективность этих российских ударов по украинской логистике может быть ограничена, отмечают в ISW.

Видео дня

Как отмечают аналитики, российские кампании воздушного перехвата включают удары по целям в ближнем и оперативном тылу, таким как автомобильные дороги, железные дороги и мосты, обеспечивающие поддержку украинских наземных линий коммуникаций:

"Российские кампании направлены на содействие российским наступательным операциям в последующие недели и месяцы, ослабляя способность Украины поддерживать оборону на передовой. Российские удары по оперативному тылу на направлениях Харьков, Великий Бурлук и Купянск могут быть направлены на достижение этого эффекта на этих участках фронта в рамках подготовки к интенсификации наступательных операций".

В то же время подчеркивается, что российские войска не смогли повторить на других участках фронта успехи, достигнутые их многомесячной кампанией воздушного перехвата на Покровском направлении.

"Возможно, потому, что Россия может выделить необходимые силы и средства для достижения таких масштабных результатов в одном оперативном районе одновременно", - подчеркивают аналитики.

Удар по Печенежской дамбе - что известно

7 декабря российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

В ВСУ отмечали, что давно осознают потенциальные риски и готовы к тому, что Печенежская дамба из-за ударов россиян может получить критические повреждения, поэтому заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования.

Как отмечает военный эксперт евгений Дикий, российская атака по Печенежской дамбе могла иметь целью повлиять на гражданское население окружающих территорий, в частности Харькова, а не на военный контингент.

