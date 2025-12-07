Чалый считает, что внимание США будет уделяться возможностям выхода из войны в Украине.

Каждый новый президент США пересматривает геополитическую стратегию и это нормально, рассказал Громадському радио председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, Посол Украины в США с 2015 по 2019 годы Валерий Чалый.

По словам Чалого, "готовят стратегию все: сообщество разведки, Пентагон, различные институты, а Белый дом формирует общую идеологию".

"На этот раз заложен такой подход: ключевым регионом для американских военных операций определен Индо-Тихоокеанский регион", - отметил он.

Дипломат пояснил, что речь идет не об Атлантическом океане, как мы часто думаем, а о Тихом океане: Китай, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и КНДР, Японию.

"Это первое, что определяет стратегия, - соперничество с Китаем и готовность к возможному столкновению", - добавил бывший посол Украины в США.

Также он пояснил, что вторым пунктом в этой стратегии США является постепенный выход с Ближнего Востока, "хотя это и звучит довольно противоречиво".

"Есть также внимание к российско-украинской войне, но в контексте необходимости выхода из нее", - отметил Чалый.

Также по словам дипломата, дополнительно есть концентрация сил на американском континенте. Чалый отметил, что уже можно заметить, сколько оружия, кораблей и истребителей США стянули вокруг Венесуэлы.

Также, добавил бывший посол Украины в США, абсолютно новым в стратегии США является положение о возможном внутреннем использовании вооруженных сил на территории страны.

"Такого давно не было. С приходом президента Трампа ситуация очевидно меняется, но это не означает, что стратегия останется такой в будущем: следующий президент может утвердить новую", - отметил Чалый.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что Китай является одним из подписантов Будапештского меморандума. Подписав этот документ, Украина согласилась на то, что отдаст России свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности. Однако, как отметил Чалый, Китай имеет интересную официальную позицию относительно Будапештского меморандума. Пекин интерпретирует это соглашение так, что Китай не будет нападать на Украину ядерным оружием, это и есть "гарантии" этой страны.

Также мы писали, что Чалый предполагает, что ключевой целью Кремля в потенциальных переговорах о мире с Украиной будет взять под свой контроль весь Донбасс. Бывший посол Украины в США добавил, что это станет трофеем, который можно будет показать российскому народу. Особенно опасными требованиями Кремля бывший посол считает заявления относительно внутриполитического устройства Украины, в частности, в языковом вопросе.

