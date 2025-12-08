Медь поднялась до нового исторического максимума. Инвесторы сделали ставку на устойчивый рост цен из-за стимулирующих мер Китая и накопления запасов в США на фоне ограниченного предложения.
Издание Bloomberg пишет, что в понедельник, 8 декабря, металл подорожал на 1,3%, превысив рекордную отметку в 11 705 долларов за тонну. Рост произошел после того, как лидеры Китая заявили, что вторая по величине экономика мира сохранит свою "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику и более активный подход к фискальным вопросам.
Медь также поддержали данные по китайской торговле, которые показали, что экспорт восстановился и превысил прогнозы в прошлом месяце, в результате чего торговый профицит страны впервые за год превысил 1 триллион долларов.
Медь в этом году подорожала более чем на 30% на Лондонской бирже металлов. В последние недели рост цен ускорился из-за опасений по поводу оттока меди в США в ожидании введения пошлин в 2026 году, что привело к сокращению запасов и росту премий на металл в других ключевых регионах. По оценкам аналитиков китайской брокерской компании Citic Securities Co., в 2026 году мировое предложение рафинированной меди может сократиться на 450 000 тонн, отчасти из-за накопления запасов в США.
Цены должны в среднем превышать 12 000 долларов за тонну в следующем году, чтобы привлечь инвестиции, необходимые для новых горнодобывающих мощностей, чтобы обеспечить достаточное предложение в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявили аналитики Citic.
К 7:55 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла примерно на 1% до 11 735,50 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 11,74 доллара. Ранее она достигла пика в 11 771 доллар.
Цены на медь - прогнозы экспертов
Раннее глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достичь к концу 2025 года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.
В свою очередь аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что рост цен на медь выше 11 000 долларов за тонну будет кратковременным, потому что металла чем достаточно.