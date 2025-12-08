Металл в этом году подорожала более чем на 30%.

Медь поднялась до нового исторического максимума. Инвесторы сделали ставку на устойчивый рост цен из-за стимулирующих мер Китая и накопления запасов в США на фоне ограниченного предложения.

Издание Bloomberg пишет, что в понедельник, 8 декабря, металл подорожал на 1,3%, превысив рекордную отметку в 11 705 долларов за тонну. Рост произошел после того, как лидеры Китая заявили, что вторая по величине экономика мира сохранит свою "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику и более активный подход к фискальным вопросам.

Медь также поддержали данные по китайской торговле, которые показали, что экспорт восстановился и превысил прогнозы в прошлом месяце, в результате чего торговый профицит страны впервые за год превысил 1 триллион долларов.

Видео дня

Медь в этом году подорожала более чем на 30% на Лондонской бирже металлов. В последние недели рост цен ускорился из-за опасений по поводу оттока меди в США в ожидании введения пошлин в 2026 году, что привело к сокращению запасов и росту премий на металл в других ключевых регионах. По оценкам аналитиков китайской брокерской компании Citic Securities Co., в 2026 году мировое предложение рафинированной меди может сократиться на 450 000 тонн, отчасти из-за накопления запасов в США.

Цены должны в среднем превышать 12 000 долларов за тонну в следующем году, чтобы привлечь инвестиции, необходимые для новых горнодобывающих мощностей, чтобы обеспечить достаточное предложение в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявили аналитики Citic.

К 7:55 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла примерно на 1% до 11 735,50 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 11,74 доллара. Ранее она достигла пика в 11 771 доллар.

Цены на медь - прогнозы экспертов

Раннее глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достичь к концу 2025 года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.

В свою очередь аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что рост цен на медь выше 11 000 долларов за тонну будет кратковременным, потому что металла чем достаточно.

Вас также могут заинтересовать новости: