В команде артиста эту информацию не подтверждали.

Украинский эстрадный певец и композитор Степан Гига мог перенести операцию по ампутации ноги. Сейчас артист продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов. Вчера мужчина анонсировал очень печальные новости из мира шоубиза. "Озвучивать не буду. Из уважения к человеку... Будут готовы - сообщат", - написал блогер.

В комментариях предположили, что новости могут касаться или Степана Гиги, который попал в больницу в тяжелом состоянии, или лидера группы ADAM Михаила Клименко - мужчина находился в коме. Уже вскоре стало известно, что у Клименко остановилось сердце. Одна из подписчиц спросила, почему все сразу подумали о Гиге, а Беспалов ответил, что народный артист остается в тяжелом состоянии:

"Ему ногу ампутировали. Он в тяжелом состоянии очень".

Как сообщал УНИАН, в ноябре Степан Гига неожиданно попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Он срочно перенес операцию, после чего все его запланированные концерты были отменены.

Несмотря на то, что причины госпитализации и детали состояния певца не раскрывают, вчера на его YouTube-канале состоялась премьера песни "Мои годы - моя молитва", которую Гига написал более 20 лет назад.

