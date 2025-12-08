Кремль последовательно осуществляет свою стратегию по разделению энергетической системы Украины на две отдельные части - Правобережную и Левобережную. 6 декабря это подтвердил очередной воздушный удар россиян по генерирующим мощностям: в основном, на Левобережье и по системе магистральных ЛЭП "Укрэнерго". По информации компании, на восстановление энергосистемы нужно немало времени, так что украинцам в ближайшие недели, скорее всего, свет будут выключать на более длительные периоды, чем до этого.

Можно проследить, что такие комплексные удары наносятся россиянами с регулярной периодичностью 7-10 суток. Конечно, это приводит к усилению дефицита генерации и сетевых ограничений в первые дни после атаки до 5000 МВт с последующими ремонтами и снижением ограничений до 2000-3000 МВт. А после этого следует новая атака.

Итак, это означает, что бытовые потребители в Восточных и Южных областях (включая Киев) в течение этой зимы должны ориентироваться, в среднем, на 2-4 очереди отключений, которые будут меняться по синусоиде. В Западных областях ситуация с аварийными и стабилизационными графиками отключений ожидается заметно лучше. Такие особенности вызваны конфигурацией энергетической системы, в которой все девять блоков атомных электростанций Украины расположены на правом берегу Днепра, а весь импорт поступает с западной границы.

Вместе с тем, российские террористы постоянно атакуют распределительные сети в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Одесской областях и осуществляют воздушные удары по газодобыче на Полтавщине и Харьковщине.

Собственно, такая стратегия Российской Федерации носит ярко выраженный геноцидальный характер и предусматривает плановое уничтожение всей жизненно-обеспечивающей инфраструктуры Украины, включая подстанции по выдаче мощностей с АЭС, что создает высокие риски техногенной аварии высокого уровня.

Такой бесчеловечной стратегии можно противостоять ускоренным строительством защитных сооружений над энергетическими объектами, увеличением возможностей ПВО и постоянными "ударами возмездия" по НПЗ России, а также по экспортным нефтяным маршрутам на порты - Усть-Лугу, Приморск, Новороссийск, Туапсе. Кроме того, террористическая страна не должна быть нетронутой от поражений узловых подстанций высоковольтных ЛЭП. Ничего другого, кроме силы, лубянские террористы никогда не поймут.