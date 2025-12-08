Стороны обвиняют друг друга в начале эскалации.

В ночь на 8 декабря Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей, поскольку оба правительства обвиняли друг друга в провоцировании последней атаки. Такие действия вызвали новые сомнения относительно стабильности перемирия, которое было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа, пишет Fox News.

По словам тайских военных, камбоджийская армия открыла огонь в нескольких районах вдоль границы, в результате чего погиб один тайский солдат, а другие получили ранения.

Тайская армия добавила, что гражданское население из соседних населенных пунктов эвакуируется из-за ухудшения ситуации.

В то же время генерал-майор Винтай Сувари заявил Associated Press, что камбоджийские войска первыми открыли огонь по тайским территориям, поэтому самолеты были использованы для нанесения ударов по "военным целям в нескольких районах с целью подавления камбоджийских огневых атак".

В то же время Камбоджа отвергла такую версию. В частности представитель Министерства обороны Мали Сочеата сообщил AP, что тайские военные первыми атаковали и что Камбоджа не наносила ответный удар во время начального столкновения. Также министерство страны призвало Таиланд прекратить военные действия.

"Эскалация конфликта произошла после небольшой перестрелки в воскресенье. Таиланд заявил, что камбоджийские войска ранили двух его солдат, после чего таиландские войска ответили огнем в течение примерно 20 минут. Камбоджа утверждает, что Таиланд также инициировал эту стычку, и заявляет, что не открывала ответный огонь", - отметили в Fox News.

В свою очередь издание пишет, что напряжение сохраняется, несмотря на перемирие, которое было достигнуто в октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа и которое завершило пятидневные бои в июле, в результате чего погибли десятки солдат и гражданских лиц.

"В прошлом месяце это соглашение претерпело определенные трудности, когда несколько тайских солдат получили ранения от наземных мин в спорных районах, что заставило тайское правительство объявить о приостановлении выполнения некоторых положений соглашения", - напомнили журналисты.

Однако обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия, несмотря на то, что соглашение предусматривает сотрудничество по разминированию и меры по стабилизации границы.

"Таиланд и Камбоджа имеют долгую историю конфликтов, уходящую во времена соперничества королевств, которые веками боролись за влияние. В современную эпоху споры сосредотачиваются вокруг карт границ времен французской колонизации, которые, по мнению Таиланда, являются неточными", - подытожили в Fox News.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Зеленского из-за мирного плана США. По его словам, украинский президент якобы до сих пор не ознакомился с таким планом.

"Его команде она нравится. Но он ее еще не читал. Россия вполне согласна. Россия, видимо, хотела бы получить всю страну. Но Россия, как я понимаю, не возражает (против мирного плана). А вот устраивает ли это Зеленского - я не уверен", - сказал американский лидер.

В то же время Politico писало, что Трамп принимает решения по Украине, не разбираясь в деталях. В частности, встречи по мирному урегулированию войны происходят на ситуационной основе без всякой регулярности, а решения принимаются быстро.

"Трамп хочет мирных соглашений и заслуг. Детали его меньше волнуют", - отметил бывший чиновник администрации.

