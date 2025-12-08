На каждое новое изобретение врага в ВСУ сразу находят противодействие.

В некоторых подразделениях статистика сбития вражеских дронов достигает более 70%. Об этом сказал в эфире Ранок.LIVE командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый.

Он отметил, что отдел беспилотных систем набирает обороты. При этом напомнил, что только недавно эти войска были созданы и их начали массово наращивать.

"В некоторых подразделениях уже есть такие специалисты, которые сбивают дроны, и у них статистика более 70% сбития, в некоторых меньше. Прежде всего, мы видим прогресс также в тактиках. С каждым разом больше прогрессируем в этом направлении. Это зависит от того, как прогрессирует враг", - рассказал Ярый.

При этом привел пример, что когда у врага появились реактивные "Шахеды", то уже в короткий срок им изобрели противодействие - дроноперехватчики.

Как сообщал УНИАН, начальник управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Иван Павленко отмечал, что Украина в войне с Россией ежедневно применяет около 9000 дронов. По его словам, это количество включает ударные, разведывательные и логистические беспилотники.

Павленко рассказал, что у украинских военных в последние месяцы появились новые категории беспилотных летательных аппаратов, в частности, различные типы дронов-перехватчиков. Некоторые из них предназначены для противодействия российским беспилотникам "Шахед", разработанным в Иране, и даже управляемым ракетам.

