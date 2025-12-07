Военнослужащие выполнили прорыв заграждений, используя дроны Switchblade 300 и Switchblade 600, запущенные из танка Abrams.

Американские компании General Dynamics и AeroVironment сообщили об успешных испытаниях совместно разработанной пусковой установки для беспилотников Switchblade - PERCH, интегрированную на танк Abrams, сообщает General Dynamics.

В сообщении указывается, что демонстрация системы состоялась во время учений инженерных подразделений армии США MARS на базе Форт-Худ, штат Техас.

В частности, военнослужащие выполнили прорыв заграждений, используя дроны Switchblade 300 и Switchblade 600, запущенные из танка Abrams, оборудованного контейнером PERCH.

С помощью БпЛА удалось выполнить разведку за пределами прямой видимости и поразить "дорогостоящие цели" за горизонтом.

"PERCH позволяет подразделениям развертывать барражирующие боеприпасы Switchblade далеко вперед на поле боя, оставаясь при этом под укрытием и скрытыми", - рассказал вице-президент по вопросам стратегии США и развития бизнеса отделения наземных систем General Dynamics Джим Паскуаретт.

Он добавил, что со стороны военных есть значительный интерес к этой эффективной концепции, которая уже готова к применению. Паскуаретт отметил, что компания с нетерпением ждет дальнейших демонстраций.

"Вместе с нашими партнерами из AV мы создаем способности, обеспечивающие победу на современном поле боя", - добавил он.

Что известно о системе PERCH?

Система PERCH (Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed) монтируется на штатные точки крепления танка. Она использует его бортовые линии питания и системы управления.

Как отмечает производитель, это устраняет потребность в сварке, резке или существенном изменении конструкции машины. Команды по запуску или управлению беспилотниками выводятся на штатные дисплеи. Интерфейсы сделаны интуитивными, чтобы не увеличивать нагрузку на операторов и не требовать длительного переобучения.

Стоит отметить, что PERCH рассчитан на использование двух типов дронов Switchblade: более легкого Switchblade 300 и более тяжелого Switchblade 600.

Приводятся данные, что беспилотник Switchblade 300 весит примерно 2,5 кг. Он предназначен для поражения небронированных целей. При этом, программируемая боевая часть содержит эквивалентный 40-мм гранате заряд взрывчатки. Летать дрон в небе может около 15 минут.

Switchblade 600 имеет более мощную боевую часть. Он рассчитан на борьбу с бронетехникой и укреплениями. Время полета дрона также больше - около 40 минут. Также он имеет электрооптическую систему наведения с заявленной дальностью 40-50 км.

Ранее УНИАН сообщал, что источники в американском оборонном ведомстве рассказали, что Пентагон подтвердил задержку реализации программы создания палубного истребителя F/A-XX для ВМФ США. В ведомстве считают, что оборонно-промышленная база не способна одновременно выдержать конкурсы и серийное производство сразу двух программ шестого поколения. Поэтому конкурс и выбор подрядчика для реализации программы F/A-XX перенесен.

Также мы писали, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вооруженные силы США изучают применение автономных систем вооружения во время войны в Украине с целью использования полученного опыта в собственных военных операциях. Гегсет считает, что союзники США должны увеличивать расходы на оборону, чтобы поддержать общую безопасность. Он считает, что автономные платформы и технологии искусственного интеллекта будут определять характер будущих конфликтов.

