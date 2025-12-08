Также специалист рассказала, как часто нужно мыть холодильник.

Остатки пищи, протекающие контейнеры и просроченные продукты могут не только создавать неприятный запах в вашем холодильнике, но и приводить к появлению плесени, бактерий и стойких пятен. Поэтому эксперты по уборке рассказали для Real Simple, как правильно мыть холодильник, чтобы после этого не оставалось неприятных запахов.

Как часто нужно мыть холодильник?

Руководитель отдела качества в компании FreshSpace Cleaning Ронда Уилсон советует чистить холодильник по крайней мере раз в три-шесть месяцев. Однако количество таких чисток зависит от многих факторов.

"Если ваша кухня является местом постоянного движения и все постоянно берут оттуда перекусы, то чистить ее следует чаще", - отметила она.

Также его нужно чаще мыть, если вы храните в нем много продуктов, которые быстро портятся или склонны к разливу.

"Просто не устанавливайте температуру слишком низкой, иначе вы получите ледяной холодильник. Но на самом деле, вы сами решаете, как часто чистить, исходя из своих предпочтений. Если вы не терпите беспорядок и неприятные запахи, то чистите чаще", - добавила Уилсон.

Для этого вам понадобятся:

губка;

салфетка из микрофибры;

зубная щетка;

перчатки;

универсальный очиститель;

моющее средство для посуды;

пищевая сода (по желанию);

уксус (по желанию);

лимонный сок (по желанию).

Как почистить холодильник

Для этого вам нужно собрать все необходимые чистящие средства. Далее выбросьте просроченные продукты и вытащите все остальное из холодильника. После этого выньте выдвижные полки и ящики, чтобы почистить их.

"Многие модели холодильников имеют съемные выдвижные полки, полочки и ящики. Уилсон советует вынуть выдвижные полки, ящики и коробку для льда и почистить их губкой с моющим средством для посуды и теплой водой", - добавляют в Real Simple.

Далее тщательно опрыскайте холодильник универсальным моющим средством и протрите его безворсовой тряпкой. Обратите внимание на пятна или засохшие остатки пищи, которые могут прилипнуть к внутренним поверхностям.

Также Уилсон рекомендует использовать смесь уксуса или лимонного сока с небольшим количеством моющего средства для посуды. Однако после этого не забудьте оставить холодильник открытым на некоторое время после чистки, чтобы он проветрился.

Затем вам нужно очистить прокладку и уплотнители.

"Резиновая прокладка вокруг дверцы также должна быть очищена, поскольку она может удерживать запахи. Старая зубная щетка может помочь очистить уголки и щели холодильника, а также резиновую прокладку. В отличие от других деталей, для уплотнителей достаточно протереть их влажной микрофибровой салфеткой", - отметила эксперт.

После чистки тщательно вытрите все насухо полотенцем. Это уменьшит риск чрезмерной влажности и поможет предотвратить размножение бактерий и плесени.

"Не забудьте положить остатки продуктов обратно в холодильник, прежде чем они испортятся. Проверьте дно контейнеров, чтобы убедиться, что на них нет жидкости от протечек или разливов, которые остались до чистки холодильника", - подчеркнула Уилсон.

Другие советы экспертов

