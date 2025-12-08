Новый оборонный законопроект США предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность.

В воскресенье, 7 декабря, законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность и сотни миллионов долларов на поддержку Украины.

Как пишет Fox News, законопроект предусматривает выделение на национальную оборону 901 млрд долларов в следующем году - на 8 миллиардов долларов больше запроса Белого дома.

Законопроект также продлевает финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в обеспечении безопасности на уровне 400 миллионов долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы.

Кроме того, Конгресс также потребует более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Законопроект также меняет характер экономической и военной конкуренции США с Китаем, вводя новые инвестиционные ограничения, запрещая использование ряда китайских технологий в цепочках поставок Пентагона и расширяя дипломатические и разведывательные усилия по отслеживанию глобального присутствия Пекина.

Он также включает запрет на закупки, направленный против поставщиков биотехнологий, что не позволит Пентагону заключать контракты с китайскими компаниями, занимающимися генетическим секвенированием и биотехнологиями.

По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

США и война в Украине

Ранее США опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности, в которой основным интересом указано прекращение военных действий в Украине. В стратегии также указано, что европейские государства должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону, а администрация США находится "в конфликте" с европейскими чиновниками

Ранее СМИ писали, что Ранее УНИАН сообщал, что европейские дипломаты рассказали Bloomberg, что США призвали некоторые страны Евросоюза заблокировать планы по использованию замороженных российских активов для обеспечения репарационного кредита для Украины.

