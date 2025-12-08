Растение можно "заставить" цвести на Рождество на Новый год, что станет настоящим подарком к праздникам.

Рождественник, или рождественский кактус, известен своими замечательными цветами - розовыми, белыми, красными. Они это не только красивое, но и относительно выносливое растение, пишет сайт goodhousekeeping.com.

При должном уходе рождественский кактус может продолжать цвести год за годом, и жить десятки лет. По оценке Альфреда Паломареса, постоянного садовника на сайте 1-800-Flowers.com, он может жить до 20 лет.

Как ухаживать за рождественским кактусом

Рождественский кактус на самом деле является тропическим растением. Ему нужно больше воды и меньше прямых солнечных лучей, чем его пустынным аналогам.

По словам Паломареса, рождественские кактусы лучше всего растут на ярком, непрямом свете. Лучше всего - на восточном окне. Также они любят влажность, поэтому их лучше всего держать подальше от отопительных и охлаждающих вентиляционных отверстий, чтобы избежать пересыхания. Рождественскому кактусу нужно больше воды во время цветения и меньше после него.

"Это растение также следует опрыскивать каждые несколько дней, пока оно образует почки и цветет, чтобы имитировать тропическую влажность. После того, как цветение прекращается в январе, рекомендуется поливать дважды в месяц в течение остальной зимы, чтобы избежать чрезмерного полива", - сказал эксперт.

Он посоветовал после цветения держать растение в прохладном, но влажном месте.

Как стимулировать цветение

Рождественские кактусы обычно цветут с конца ноября до начала января. Холодная погода и длинные ночи - это то, что стимулирует появление бутонов у вашего растения. Если на вашем растении еще нет бутонов, вам нужно будет создать такую же среду в вашем доме.

Начиная с начала октября, Паломарес рекомендует давать растению меньше воды. Когда начнется новый рост, держите растения при более прохладной температуре. В течение следующих четырех-шести недель чередуйте 10 часов света и 14 часов полной темноты. Можно даже накрыть растение ящиком.

Когда появятся бутоны, верните растение к более теплой температуре, регулярному освещению и поливу. Не забывайте опрыскивать растение каждые несколько дней, пока оно распускается и цветет. Вы также можете вносить удобрения с высоким содержанием калия каждые две недели после формирования бутонов.

Растения должны зацвести примерно через шесть недель.

Больше об уходе за рождественником

Напомним, что эксперт рассказал о распространенных ошибках, которые люди могут допустить в уходе за рождественником. Самая частая из них - чрезмерный или недостаточный полив, когда растение или постоянно переливают, или, наоборот, поливают слишком редко.

