'Четвертый рейх': Маск отметился мемом со свастикой на фоне гигантского штрафа от ЕС

Миллиардер ответил Брюсселю мемом со свастикой после штрафа в 120 млн евро.

Техномиллиардер Илон Маск снова спровоцировал политический скандал, резко отреагировав на штраф в 120 млн евро, который Евросоюз наложил на его платформу X за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA).

У себя в X он репостнул сообщение анонимного аккаунта, где флаг ЕС "сдвигается", открывая флаг со свастикой. Под фото - надпись "The Fourth Reich" ("Четвертый рейх"). Маск добавил короткий комментарий: "pretty much" - "примерно так".

Скандал Маска и ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря мы писали о том, что соцсеть Х (ранее Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, получила крупный штраф от Еврокомиссии. Речь идет о 120 миллионах евро.

По версии ЕС, компания Маска грубо проигнорировала ключевые требования DSA по модерации контента и прозрачности работы платформы. Сам Маск называет штраф политически мотивированным и обвиняет Брюссель в "серьезном ограничении свободы слова".

После получения штрафа Илон Маск призвал к ликвидации Европейского Союза.

"ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов", - написал он.

Впоследствии Маск опубликовал еще одно сообщение с провокационным вопросом: "Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?".

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру, "послав" его на Марс: "Езжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия".

