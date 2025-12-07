Нидерланды поднимали в небо истребители F-35 из-за неизвестного дрона

В Минобороны заявили, что неизвестный объект не представлял угрозы и не привел к сбоям в воздушном движении.

В Нидерландах поднимали в небо два истребителя F-35 после сообщения об обнаружении неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны. При этом в Минобороны отметили, что этот объект не представлял непосредственной угрозы, сообщило NOS.

В воскресенье утром два голландских истребителя отреагировали на сигнал тревоги о неизвестном объекте, но впоследствии вернулись на авиабазу Волкель. По данным Министерства обороны, это неизвестным объектом оказался беспилотник, который не представлял непосредственной угрозы и покинул воздушное пространство Нидерландов. Происхождение беспилотника непонятно.

Во время вхождения в небо Нидерландов дрон не идентифицировал себя диспетчерской службе воздушного движения ни по радио, ни через транспондер.

Видео дня

Воздушное движение не пострадало, сообщило далее Министерство обороны.

Истребители F-35 были задействованы в рамках системы быстрого реагирования (QRA), которая активируется, когда неизвестный самолет входит в воздушное пространство, не идентифицируя себя. Нидерландские самолеты QRA находятся в состоянии готовности днем и ночью и могут "взлететь за считанные минуты", добавили в Минобороны.

Больше об инцидентах с дронами в ЕС

Напомним, что Нидерланды и Бельгия поочередно контролируют воздушное пространство региона. Нидерланды начали это делать с ноября. За последние месяцы было несколько сообщений о неизвестных дронах. В частности, в начале ноября зафиксировали несколько БПЛА над военной авиабазой Кляйн-Брогель. Сейчас там хранятся американские ядерные боеприпасы.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен предположил, что беспилотники запускали, чтобы шпионить за истребителями и боеприпасами. По его словам, беспилотники прилетают, чтобы шпионить: "увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и получить другую стратегически важную информацию".

Европейские СМИ предполагают, что это были российские беспилотники, которые также нарушали воздушное движение в аэропортах Дании, Норвегии и Германии. Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что Россия продолжит запускать беспилотники, пока не начнет чувствовать последствий. Также, по его словам, Россия запугивает население стран ЕС, чтобы снизить поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: