Нидерланды поднимали в небо истребители F-35 из-за неизвестного дрона

В Нидерландах поднимали в небо два истребителя F-35 после сообщения об обнаружении неизвестного беспилотника в воздушном пространстве страны. При этом в Минобороны отметили, что этот объект не представлял непосредственной угрозы, сообщило NOS.
В воскресенье утром два голландских истребителя отреагировали на сигнал тревоги о неизвестном объекте, но впоследствии вернулись на авиабазу Волкель. По данным Министерства обороны, это неизвестным объектом оказался беспилотник, который не представлял непосредственной угрозы и покинул воздушное пространство Нидерландов. Происхождение беспилотника непонятно.
Во время вхождения в небо Нидерландов дрон не идентифицировал себя диспетчерской службе воздушного движения ни по радио, ни через транспондер.
Воздушное движение не пострадало, сообщило далее Министерство обороны.
Истребители F-35 были задействованы в рамках системы быстрого реагирования (QRA), которая активируется, когда неизвестный самолет входит в воздушное пространство, не идентифицируя себя. Нидерландские самолеты QRA находятся в состоянии готовности днем и ночью и могут "взлететь за считанные минуты", добавили в Минобороны.
Больше об инцидентах с дронами в ЕС
Напомним, что Нидерланды и Бельгия поочередно контролируют воздушное пространство региона. Нидерланды начали это делать с ноября. За последние месяцы было несколько сообщений о неизвестных дронах. В частности, в начале ноября зафиксировали несколько БПЛА над военной авиабазой Кляйн-Брогель. Сейчас там хранятся американские ядерные боеприпасы.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен предположил, что беспилотники запускали, чтобы шпионить за истребителями и боеприпасами. По его словам, беспилотники прилетают, чтобы шпионить: "увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и получить другую стратегически важную информацию".
Европейские СМИ предполагают, что это были российские беспилотники, которые также нарушали воздушное движение в аэропортах Дании, Норвегии и Германии. Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что Россия продолжит запускать беспилотники, пока не начнет чувствовать последствий. Также, по его словам, Россия запугивает население стран ЕС, чтобы снизить поддержку Украины.