Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 300 населенных пунктов в Харьковской области.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней, и она планировалась на несколько дней. Начиная с 6 сентября и по сегодняшний день, освобождены 3 тысячи 800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически были заложниками", - сказала Маляр.
Она также отметила, что операция продолжается и распланирована до полного освобождения Харьковской области.
"Все детали мы не будем говорить, будем верить в то, что это произойдет как можно быстрее", - добавила Маляр.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Силы обороны Украины освободили или взяли под контроль более 40 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области.