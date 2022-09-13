По ее словам, операция продолжается и распланирована до полного освобождения Харьковской области.

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней, и она планировалась на несколько дней. Начиная с 6 сентября и по сегодняшний день, освобождены 3 тысячи 800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически были заложниками", - сказала Маляр.

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Она также отметила, что операция продолжается и распланирована до полного освобождения Харьковской области.

"Все детали мы не будем говорить, будем верить в то, что это произойдет как можно быстрее", - добавила Маляр.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Силы обороны Украины освободили или взяли под контроль более 40 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области.

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