Митинг рассчитан на 200 тысяч человек.

Россияне отметят годовщину кровавого вторжения в Украину митингом-концертом в Лужниках 22 февраля. В нем может принять участие президент страны-агрессора Владимир Путин.

По словам источников "РБК", митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться как своеобразное "продолжение" послания Путина Федеральному Собранию РФ, которое СМИ анонсировали на 21 февраля. Кремль пока эту дату не подтверждал.

Это подтверждают и источники пропагандистов "РИА-Новости". Митинг рассчитан на 200 тысяч человек.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РБК, что ему "пока нечего сказать" о мероприятии в Лужниках. Накануне путинист Николай Расторгуев поделился кадрами со съемок концерта.

В последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта - через три недели после начала полномасштабной войны против Украины. Шоу было посвящено восьмилетию аннексии Крыма.

21 февраля исполнится год после того, как Путин объявил о признании "независимости" группировок "ДНР" и "ЛНР". На следующий день Госдума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о сотрудничестве с этими группировками.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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