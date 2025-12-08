Одdepositphotos.com

Пара грязной обуви может испортить ваш вид, однако прежде чем полностью от нее отказаться, попробуйте ее сначала почистить. Если такую обувь можно стирать в стиральной машине, то чистка ботинок может быть такой же простой, как нажатие нескольких кнопок. Поэтому эксперты по стирке рассказали для martha stewart о самом безопасном способе стирки обуви в стиральной машине, после которого она будет иметь новый вид.

Как узнать, можно ли стирать обувь в стиральной машине?

Чтобы убедиться, что обувь можно бросать в стиральную машину, всегда проверяйте этикетку внутри обуви или читайте инструкции производителя по уходу.

Эксперты советуют избегать стирки в стиральной машине пористых материалов, таких как кожа и замша, однако небольшие кожаные вставки обычно можно стирать.

Необходимые материалы:

  • сетчатый мешок для стирки или старая наволочка;
  • чистая ткань и/или сухая нейлоновая щетка;
  • дезинфицирующий спрей;
  • стиральный порошок;
  • старые полотенца;
  • хлорный или кислородный отбеливатель (по желанию);
  • бумажные полотенца (по желанию).

Как стирать обувь в стиральной машине?

Убедившись, что обувь можно стирать в стиральной машине, соберите необходимые материалы и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если возможно, выньте шнурки и стельки

Как отметила эксперт по бытовой технике и стиральным машинам Ли Гилберт, "шнурки могут запутаться, а стельки часто являются деликатными". Она советует постирать их вручную или в стиральной машине вместе с обувью, но отдельно.

Счистите видимые загрязнения

С помощью влажной тряпки или сухой нейлоновой щетки счистите грязь и ремень.

"Я видела слишком много машин, забитых мусором, потому что слишком загрязненные кроссовки были помещены в стиральную машину без выполнения этого шага", - предупредила Гилберт.

Можно использовать средство для выведения пятен с ткани

Президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони советует использовать пятновыводитель с ткани, однако его следует использовать экономно и сначала испытать на незаметном участке.

Подготовьте обувь и стиральную машину

Положите обувь и шнурки в сетчатую сумку для стирки или старую наволочку и плотно закройте ее. Также специалисты советуют положить эту сумку в стиральную машину вместе с несколькими старыми полотенцами, что поможет предотвратить чрезмерное битье обуви.

Запустите цикл стирки

Если у вас очень грязные тканевые ботинки, то вы можете добавить к загрузке раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1.

"Подождите, пока стиральная машина наполнится, и налейте раствор через дозатор моющего средства", - советует эксперт Том Секони.

В противном случае добавьте стиральное средство и запустите цикл стирки на деликатном режиме с холодной водой.

Почистите стельки

Пока стирка продолжается, позаботьтесь о вытянутых стельках. Эксперты советуют опрыскать их дезинфицирующим спреем, а затем аккуратно почистить нейлоновой щеткой.

Сушите на воздухе

Высокая температура сушилки может повредить обувь, поэтому в основном лучше сушить ее на воздухе.

"Тепло сушилки вредно для ткани и резиновой подошвы", - добавила Чекони.

Другие советы экспертов

