Благодаря правильным рекомендациям ваша обувь станет, как новая.

Пара грязной обуви может испортить ваш вид, однако прежде чем полностью от нее отказаться, попробуйте ее сначала почистить. Если такую обувь можно стирать в стиральной машине, то чистка ботинок может быть такой же простой, как нажатие нескольких кнопок. Поэтому эксперты по стирке рассказали для martha stewart о самом безопасном способе стирки обуви в стиральной машине, после которого она будет иметь новый вид.

Как узнать, можно ли стирать обувь в стиральной машине?

Чтобы убедиться, что обувь можно бросать в стиральную машину, всегда проверяйте этикетку внутри обуви или читайте инструкции производителя по уходу.

Эксперты советуют избегать стирки в стиральной машине пористых материалов, таких как кожа и замша, однако небольшие кожаные вставки обычно можно стирать.

Необходимые материалы:

сетчатый мешок для стирки или старая наволочка;

чистая ткань и/или сухая нейлоновая щетка;

дезинфицирующий спрей;

стиральный порошок;

старые полотенца;

хлорный или кислородный отбеливатель (по желанию);

бумажные полотенца (по желанию).

Как стирать обувь в стиральной машине?

Убедившись, что обувь можно стирать в стиральной машине, соберите необходимые материалы и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если возможно, выньте шнурки и стельки

Как отметила эксперт по бытовой технике и стиральным машинам Ли Гилберт, "шнурки могут запутаться, а стельки часто являются деликатными". Она советует постирать их вручную или в стиральной машине вместе с обувью, но отдельно.

Счистите видимые загрязнения

С помощью влажной тряпки или сухой нейлоновой щетки счистите грязь и ремень.

"Я видела слишком много машин, забитых мусором, потому что слишком загрязненные кроссовки были помещены в стиральную машину без выполнения этого шага", - предупредила Гилберт.

Можно использовать средство для выведения пятен с ткани

Президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони советует использовать пятновыводитель с ткани, однако его следует использовать экономно и сначала испытать на незаметном участке.

Подготовьте обувь и стиральную машину

Положите обувь и шнурки в сетчатую сумку для стирки или старую наволочку и плотно закройте ее. Также специалисты советуют положить эту сумку в стиральную машину вместе с несколькими старыми полотенцами, что поможет предотвратить чрезмерное битье обуви.

Запустите цикл стирки

Если у вас очень грязные тканевые ботинки, то вы можете добавить к загрузке раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1.

"Подождите, пока стиральная машина наполнится, и налейте раствор через дозатор моющего средства", - советует эксперт Том Секони.

В противном случае добавьте стиральное средство и запустите цикл стирки на деликатном режиме с холодной водой.

Почистите стельки

Пока стирка продолжается, позаботьтесь о вытянутых стельках. Эксперты советуют опрыскать их дезинфицирующим спреем, а затем аккуратно почистить нейлоновой щеткой.

Сушите на воздухе

Высокая температура сушилки может повредить обувь, поэтому в основном лучше сушить ее на воздухе.

"Тепло сушилки вредно для ткани и резиновой подошвы", - добавила Чекони.

Другие советы экспертов

