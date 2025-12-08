Пара грязной обуви может испортить ваш вид, однако прежде чем полностью от нее отказаться, попробуйте ее сначала почистить. Если такую обувь можно стирать в стиральной машине, то чистка ботинок может быть такой же простой, как нажатие нескольких кнопок. Поэтому эксперты по стирке рассказали для martha stewart о самом безопасном способе стирки обуви в стиральной машине, после которого она будет иметь новый вид.
Как узнать, можно ли стирать обувь в стиральной машине?
Чтобы убедиться, что обувь можно бросать в стиральную машину, всегда проверяйте этикетку внутри обуви или читайте инструкции производителя по уходу.
Эксперты советуют избегать стирки в стиральной машине пористых материалов, таких как кожа и замша, однако небольшие кожаные вставки обычно можно стирать.
Необходимые материалы:
- сетчатый мешок для стирки или старая наволочка;
- чистая ткань и/или сухая нейлоновая щетка;
- дезинфицирующий спрей;
- стиральный порошок;
- старые полотенца;
- хлорный или кислородный отбеливатель (по желанию);
- бумажные полотенца (по желанию).
Как стирать обувь в стиральной машине?
Убедившись, что обувь можно стирать в стиральной машине, соберите необходимые материалы и следуйте приведенным ниже инструкциям.
Если возможно, выньте шнурки и стельки
Как отметила эксперт по бытовой технике и стиральным машинам Ли Гилберт, "шнурки могут запутаться, а стельки часто являются деликатными". Она советует постирать их вручную или в стиральной машине вместе с обувью, но отдельно.
Счистите видимые загрязнения
С помощью влажной тряпки или сухой нейлоновой щетки счистите грязь и ремень.
"Я видела слишком много машин, забитых мусором, потому что слишком загрязненные кроссовки были помещены в стиральную машину без выполнения этого шага", - предупредила Гилберт.
Можно использовать средство для выведения пятен с ткани
Президент Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони советует использовать пятновыводитель с ткани, однако его следует использовать экономно и сначала испытать на незаметном участке.
Подготовьте обувь и стиральную машину
Положите обувь и шнурки в сетчатую сумку для стирки или старую наволочку и плотно закройте ее. Также специалисты советуют положить эту сумку в стиральную машину вместе с несколькими старыми полотенцами, что поможет предотвратить чрезмерное битье обуви.
Запустите цикл стирки
Если у вас очень грязные тканевые ботинки, то вы можете добавить к загрузке раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1.
"Подождите, пока стиральная машина наполнится, и налейте раствор через дозатор моющего средства", - советует эксперт Том Секони.
В противном случае добавьте стиральное средство и запустите цикл стирки на деликатном режиме с холодной водой.
Почистите стельки
Пока стирка продолжается, позаботьтесь о вытянутых стельках. Эксперты советуют опрыскать их дезинфицирующим спреем, а затем аккуратно почистить нейлоновой щеткой.
Сушите на воздухе
Высокая температура сушилки может повредить обувь, поэтому в основном лучше сушить ее на воздухе.
"Тепло сушилки вредно для ткани и резиновой подошвы", - добавила Чекони.
Другие советы экспертов
