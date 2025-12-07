Подбор цикла стирки в соответствии с типом ткани помогает обеспечить более эффективную и бережную стирку.

Стиральные машины уже не такие, как были раньше. В частности некоторые новые приборы имеют более десяти циклов. Кроме того, есть еще много других вещей, которые следует учитывать во время стирки, а именно температуру воды, скорость отжима, продолжительность цикла и интенсивность перемешивания. Поэтому эксперт по бытовой технике Джессика Петрино рассказала для Southern Living, что нужно знать о циклах стиральных машин и какой из них стоит использовать.

Почему существует так много циклов стирки?

С появлением новых моделей бытовой техники и устройств происходят обновления, и многие из них касаются технологической сферы. То же самое касается и стиральных машин.

"Технология стиральных машин и сушилок стала более совершенной, чем когда-либо. Цель состоит в том, чтобы облегчить стирку, одновременно делая одежду чище, быстрее и с меньшим расходом воды и энергии - довольно амбициозная задача!", - подчеркнула Петрино.

Видео дня

Также эксперт указала на большое количество одежды, которую можно стирать в стиральной машине.

"Популярность спортивной одежды, функциональных тканей и растущий акцент на высококачественных, экологических материалах побуждают людей инвестировать больше в качественные вещи для своего гардероба с желанием сохранить и поддерживать одежду в хорошем состоянии в течение многих лет", - отметила она.

По ее словам, также в мире наблюдается рост спроса на капсульные стиральные порошки, усилители аромата и экологические средства для стирки на фоне роста популярности спортивной одежды.

Какой цикл стоит использовать регулярно?

Петрино говорит, что многие люди используют преимущественно цикл "нормальный" или "смешанная загрузка". Независимо от того, какую версию этого цикла имеет ваша стиральная машина, температура и скорость отжима поддерживаются в безопасном диапазоне для стирки различных тканей вместе.

"Хотя многие домохозяйства используют этот универсальный цикл, стоит ознакомиться с несколькими важными специальными циклами, которые обеспечивают лучший уход и эффективность", - добавила эксперт.

Несмотря на то, что большинство людей игнорируют все циклы, кроме "смешанная загрузка", бросая штаны и свитшоты вместе с полотенцами и постельным бельем, Петрино отмечает, что тщательная стирка постельного белья и одежды отдельно может улучшить эффективность стирки.

"Подбор цикла стирки в соответствии с типом ткани помогает обеспечить более эффективную и бережную стирку. Это также может предотвратить застревание мелких вещей, таких как носки, внутри простыней", - заверила она.

Какие еще циклы стоит использовать?

Если у вас деликатная одежда, то выберите цикл "деликатная стирка", который заботится о тонких тканях, "помогая им сохранить форму и мягкость даже после десятков стирок".

"Быстрая стирка" является хорошим вариантом, когда у вас мало времени и вам нужно постирать небольшое количество белья. По словам Петрино, некоторые стиральные машины имеют 15-минутный цикл, что прекрасно подходит для выведения пятна с футболки, которую вам нужно одеть позже в тот же самый день.

Какие неожиданные вещи можно стирать в стиральной машине?

Петрино говорит, что она постоянно бросает грязные кроссовки в стиральную машину и ставит на интенсивный цикл с пониженной скоростью отжима.

"Существует также ряд детских вещей, которые можно стирать в стиральной машине: плюшевые игрушки, чехлы для автокресел и ткани для колясок. Петрино делится, что в стиральную машину также можно бросать коврики, некоторые коврики для йоги и даже некоторые силиконовые кухонные приборы", - подчеркивают в Southern Living.

Другие советы экспертов

Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить самую хрустящую запеченную картошку. По его словам, нужно использовать один продукт, который придаст желаемую хрустящую корочку, сохраняя картофель прекрасно рыхлым внутри.

Также эксперты объяснили, какие кухонные предметы никогда не стоит класть в посудомоечную машину. В этот перечень вошли чувствительная посуда, пластик, термочашки и другие предметы.

Вас также могут заинтересовать новости: