Москва снова угрожает захватом Одесской области, но в ВМС ВСУ считают, что пока эти планы РФ неосуществимы. Соответствующее мнение высказал в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Его попросили прокомментировать, реальны ли угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина о захвате юга Украины, в частности Одессы и Николаева, например, с помощью десанта.
"Десантироваться с воздуха это из "учебника по суициду"... Со времен Второй мировой войны не могу вспомнить таких успешных операций с применением именно такого способа. Морской десант не является самостоятельным видом операции...", - сказал Плетенчук.
Он пояснил, что морской десант может действовать в составе общевойсковой операции, то есть для действий десанта нужны соответствующие условия. В частности, войска, которые наступают с основного направления, возможность подойти к побережью и тому подобное.
"Если это не удалось сделать в 2022 году, когда они имели минимум на 5 больших десантных кораблей больше, чем сейчас, то почему это должно стать возможным сейчас? Более того, системы береговой охраны с тех пор тоже с нашей стороны изменились существенно. Это и "Нептуны", которые в Таганроге передают привет российской стратегической авиации, уже не говорю о других локациях. Поэтому, по состоянию на сейчас, это больше похоже на очередную риторику со стороны российского диктатора", - сказал спикер.
Он также добавил, что на украинском юге на пути оккупантов есть три водные преграды - Днепр, Южный Буг и Тилигульский лиман.
"Эти природные водные преграды довольно существенные", - подчеркнул Плетенчук.
Планы РФ захватить Одессу - что известно
Как писал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин вынашивает планы по захвату Одессы - он хочет отрезать Украину от выхода к Черному морю и решить вопрос с российским анклавом - непризнанным Приднестровьем, граничащим с Одесской областью, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, РФ не интересует русскоязычное население, которое оккупанты убивают так же, как украиноязычное.
Также Путин верит в то, что Одесса якобы является "исторически русским городом". Неназванный чиновник в разговоре с журналистами западного СМИ заявил, что для главы РФ захват этого города является главной целью войны против Украины. Кроме того, Путин стремится захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.