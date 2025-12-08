По словам Марджори Тейлор Грин, республиканцы боятся критиковать Трампа публично.

Республиканцы в Конгрессе частным образом высмеивали Дональда Трампа, но потом поддержали его, когда он выиграл номинацию от их партии на выборах в Белый 2024 года. Об этом заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в интервью CBS, цитирует The Guardian.

"Я наблюдала, как многие мои коллеги перешли от того, что высмеивали его, высмеивали то, как он говорит, постоянно высмеивали меня за то, что я его поддерживаю, до того, что когда он выиграл праймериз в 2024 году, они все начали - простите за мою лексику, Лесли (корреспондент программы "60 минут" Лесли Стал) - целовать ему задницу", - отметила она.

Ссылаясь на слоган Трампа "Сделаем Америку снова великой", Грин сказала, что республиканцы тогда "решили впервые надеть кепку Maga".

Она добавила, что республиканцы не критикуют Трампа публично, ведь боятся стать его мишенью.

"Я думаю, они боятся выйти за пределы дозволенного и получить неприятный пост о себе в Truth Social", - объяснила политик.

Что известно о Марджори Тейлор Грин

В The Guardian напомнили, что когда-то политик была преданной соратницей Трампа, однако в январе она покидает Конгресс из-за разногласий с президентом США. В частности американский лидер назвал ее "предательницей" и атаковал ее в сети, из-за чего, по словам Грин, ей начали угрожать.

"В воскресных публикациях на X Грин заявила, что сообщила о сотнях угроз полиции Капитолия США. Она добавила, что сначала эти угрозы поступали от тех, кто выступал против Трампа из политической левой части США. Но потом, по ее словам, угрозы были направлены против нее и ее сына, когда она выступила против Трампа из-за его обращения с документами, касающимися судебного преследования бывшего друга президента Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и опозоренного финансиста", - объяснили в материале.

Известно, что Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции и он умер от самоубийства, находясь в тюрьме по обвинению в федеральной сексуальной торговле в 2019 году, во время первого президентства Трампа.

"Все угрозы смерти поступали от "левых", пока я не встала на сторону жертв Эпштейна, женщин, которых в подростковом возрасте изнасиловали, издевались над ними и продавали богатые и влиятельные мужчины. Тогда президент Трамп обернулся против меня, назвал "предательницей", и тогда новые угрозы смерти и преследования начали поступать от "правых" или откуда-то еще. Я отправила эти угрозы убийством моего сына президенту Трампу, на что он ответил жесткими обвинениями и нулевой симпатией", - рассказала Грин.

В то же время Трамп называл ее "сумасшедшей" и предупреждал, что без его поддержки она проиграет следующие выборы в своем округе.

"Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг", - отметил он.

