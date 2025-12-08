Президент Украины отметил, что оборудование Италия должна прислать в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также Зеленский поблагодарил Мелони за внимание к дипломатической работе.

"Говорил с Председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия", - написал президент Украины.

Зеленский добавил, что они также обсуждали результаты общения с американской стороной, в частности, какие есть перспективы и сложности. По мнению президента Украины, еще нужно всем вместе поработать, чтобы Россия реально пошла на окончание войны.

"Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны", - отметил Зеленский.

По его словам, идет совместная работа в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала. также Зеленский поблагодарил Мелони и ее страну.

Последствия атак РФ по энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что глава управления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что после последней атаки россиян нужно немало времени на восстановление энергосистемы. Из-за этого, вероятно, украинцам свет будут выключать на более длительное время, чем последние несколько дней. По словам Зайченко, ситуация в энергосистеме достаточно тяжелая. Согласно его прогнозу, восстановление энергосистемы "займет не дни, а недели".

Также мы писали, что в Минэнерго проинформировали, что в ночь с 5 на 6 декабря Россия атаковала в 8 областях Украины энергетическую инфраструктуру беспилотниками и ракетами. В результате вражеской атаки были обесточены потребители в 6 областях. Кроме этого, в субботу, 6 декабря, увеличились периоды отключений электроэнергии практически по всей стране.

