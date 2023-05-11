Эти ракеты способны "обманывать" ПВО противника. Всего нескольких Storm Shadow будет достаточно, чтобы поразить Крымский мост.

Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) "задымил" новыми оскорблениями в адрес кремлевских властей на фоне передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и переговоров о продлении "зерновой сделки".

Боевик посчитал реакцию Москвы на поставки новых видов высокоточного вооружения для ВСУ слишком мягкой. "А пока англичане готовят для нас (А для кого-же еще? Кому они прилетят на голову?) дальнобойные крылатые ракеты (с дальностью полета до 250 км) - изумительные люди из Кремля готовятся еще на два месяца продлить т.н. "зерновую сделку", - написал Гиркин.

Российскому террористу мерещатся планы Украины якобы взять подконтрольный РФ анклав Приднестровья "штурмом", а в самом Одесском порту - "ударные диверсионные отряды", которые держат Крым в напряжении своими "морскими и воздушными дронами".

Видео дня

В конце Гиркин заныл об угрозе военного поражения: "А там ,глядишь, успешно развернется "наступ" и никакие "сделки с придурошными кремлевскими дедушками" будут уже и не нужны - Одесса и ее коммуникации уже и так будут в безопасности..."

Storm Shadow в Украине - что известно

11 мая 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow с анонсированной дальностью не менее 250 км.

В то же время еще несколько дней назад в сети появилась информация только о намерениях Лондона закупить определенное количество дальнобойных ракет для Украины. С этой целью Британия искала соответствующие компании.

Storm Shadow - возможности, куда достанут

Крылатые ракеты Storm Shadow способны "обманывать" ПВО противника благодаря низковысотному полету. Ракета, по сути дела, программируется на земле. Для того, чтобы она поразила цель, ее надо поднять в воздух и направить в направлении этой цели. Остальное сделает сама ракета.

Помимо умения обходить ПВО врага, Storm Shadow также является защищенной от действий разнообразных радиоэлектронных систем подавления противника.

Эксперты отмечают, что всего нескольких Storm Shadow будет достаточно, чтобы поразить Крымский мост.

Вас также могут заинтересовать новости: