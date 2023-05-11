Уоллес подчеркнул, что ракеты будут использоваться "на суверенной территории Украины".

Министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows, которые, по его словам, позволят оттеснить российские войска с "суверенной украинской территории".

"Этот тип вооружения дает Украине лучший шанс защитить себя от продолжающейся жестокости России, особенно от преднамеренных нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру, что противоречит международному праву", - цитирует Уоллеса Sky News.

Он подчеркнул, что ракеты будут использоваться "на суверенной территории Украины".

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Уоллес отказался рассказывать о возможностях Storm Shadow, но добавил: "Это оружие даст Украине новые возможности... Эти системы даже не в одном ряду с российскими "Калибрами".

По его словам, Вашингтон поддерживает решение Лондона передать Украине крылатые ракеты. Storm Shadows хорошо дополнят уже имеющийся у ВСУ арсенал высокоточного оружия.

Storm Shadow в Украине - главное

11 мая 2023 года CNN подтвердили в кругах высокопоставленных западных чиновников, что Великобритания тайно поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

Правда, в течение последней недели ходили слухи только о намерениях Лондона закупить ракеты такого типа для Украины. Например, Reuters несколько дней назад писало, что Британия разослала в оружейные компании, которые теоретически могут обеспечить производство необходимого количества ракет для ВСУ, запросы и все еще ждет ответа. Никаких официальных тому подтверждений не было.

В то же время у Путина заявили, что "весьма негативно" относятся к такой помощи. "Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, конечно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", - ответил Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам 11 мая.

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытыми возможностями, совместно разработанная Британией и Францией. Обычно запускается с воздуха.

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