Истеричный экс-президент РФ выдал новую порцию абсурдных утверждений после новостей о военной помощи Украине.

Бывший президент России Дмитрий Медведев выдал новую порцию безумных заявлений после того, как США анонсировали поставку кассетных боеприпасов Украине. Своими теориями действующий замглавы Совбеза РФ поделился в соцсетях.

Так, Медведев, обозвав президента США Джо Байдена "сонным маразматиком", изложил свою версию того, почему Белый дом одобрил поставку Украине нового вида вооружений.

"Одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", – написал он.

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Примечательно, что далеко не первые уже ядерные угрозы Западу – не самое странное в сегодняшнем заявлении Медведева. Среди прочего бывший президент РФ утверждает, что Байден:

"позорно бежал" из Афганистана и "чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы";

"развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией" тем, что помог Украине оружием в отражении российской агрессии;

"манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну".

Касательно последнего тезиса следует напомнить, что именно Байден открыто и не стесняясь высказывается против принятия Украины в НАТО.

Поставка кассетных боеприпасов – последние новости

Накануне США анонсировали поставку Украине кассетных боеприпасов для артиллерии. Байден объяснил это решение тем, что США сейчас не могут обеспечить поставку Украине необходимого количества фугасных снарядов. Пентагон говорит, что одна из причин этого решения – медленные темпы украинского контрнаступления.

Некоторые гуманитарные организации и официальные лица на Западе выступили против поставки данного вида боеприпасов. Причина в том, что после себя эти снаряды могут оставлять неразорвавшиеся компоненты, которые потом десятилетиями представляют угрозу для гражданских. Однако Россия активно применяет такие снаряды на протяжении всей войны. Были такие снаряды и на вооружении ВСУ, но к настоящему моменту их запасы уже исчерпаны.

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