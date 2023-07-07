В НАТО отмечают, что эти снаряды нужны Украине для самозащиты.

Накануне стало известно, что США, вероятно, объявят о новом пакете военной помощи Украине, который впервые будет включать кассетные боеприпасы. CNN рассказал, что нужно знать об этом оружии и то, почему оно вызывает споры.

Что такое кассетный боеприпас

Кассетные боеприпасы (или кассетные бомбы) – контейнеры, содержащие от десятков до сотен бомб меньшего размера (их называют суббоеприпасами). Их можно сбрасывать с самолетов, ими можно стрелять из артиллерии, ракетных установок, морских орудий.

Кассетные боеприпасы открываются на заданной высоте, которая зависит от площади намеченной цели, содержащиеся внутри суббоэкспасы распространяются по этой площади. Суббоеприпасы связаны межды собой с помощью таймера и взрываются ближе к земле или уже земле, разбрасывая при этом осколки, атакующие личный состав противника или бронированные машины, например танки.

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Какой тип кассетных боеприпасов США могут передать Украине

В США есть запасы кассетных боеприпасов, известных как Усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munition, DPICM). Их начали постепенно выводить из эксплуатации в 2016 году и больше не используют.

Согласно статье на веб-сайте армии США eArmor, снарядами DPICM, которые Вашингтон может передать Киеву, стреляют из 155-мм гаубиц. Каждый боеприпас содержит 88 бомб со смертельной дальностью около 10 квадратных метров. Таким образом, один боеприпас покрыть площадь до 30 000 квадратных метров (это зависит от высоты сброса бомб).

Бомбы в DPICM имеют кумулятивные заряды, которые, ударяя по танку или бронированной машине, "создают металлическую струю, которая проделывает отверстия в металлической броне". Для уничтожения бронированной машины может потребоваться 10 или более бомб, но для того, чтобы вывести из строя бронетехнику или сделать ее неподвижной, может потребоваться только одна.

Кассетные боеприпасы на войне в Украине

И украинцы, и россияне использовали кассетные бомбы во время полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года. Недавно украинские силы начали использовать на поле боя кассетные боеприпасы, предоставленные Турцией.

Но с прошлого года украинские чиновники настаивали на том, чтобы США предоставили кассетные боеприпасы, утверждая, что они могут использоваться с помощью уже переданной западной артиллерии и ракетных систем и это поможет уменьшить количественное превосходство России в артиллерии.

Почему кассетные боеприпасы вызывают споры

Поскольку бомбы падают на большую территорию, они могут угрожать некомбатантам. Кроме того, по данным Международного комитета Красного Креста, от 10% до 40% боеприпасов выходят из строя, а неразорвавшиеся боеприпасы создают угрозы для гражданских годами или даже десятилетиями.

Потенциально смертельные кассетные суббоеприпасы до сих пор остаются неразорвавшимися в Лаосе и Вьетнаме – через 50 лет после их использования, из-за чего группа активистов "Коалиция по кассетным боеприпасам" и другие требуют повсеместного запрета этого оружия.

Большинство стран мира уже запретили использование этого оружия из-за Конвенции о кассетных боеприпасах (CCM), которая также запрещает его накопление, производство и передачу. 123 страны присоединились к этой конвенции, но еще 71 страна (в частности, США, Украина, Россия) – нет.

Согласно международному праву, использование боеприпасов для нападения на вражеские войска или транспортные средства не является незаконным. Но, как говорят в Human Rights Watch, нанесение ударов этим оружием по гражданским лицам может считаться военным преступлением. Организация также утверждает, что якобы и Украина, и Россия убивали мирных жителей, используя кассетные боеприпасы во время войны.

Где ранее применялись кассетные бомбы

По данным "Коалиции по кассетным боеприпасам", кассетное оружие использовалось еще во время Второй мировой войны и в более чем трех десятках конфликтов с того времени. В последний раз США использовали это оружие в Ираке с 2003 по 2006 год. Согласно заявлению Центрального командования США от 2017 года, Вооруженные силы США начали поэтапно выводить их из эксплуатации в 2016 году из-за опасности, которую они представляют для гражданского населения.

Кассетные боеприпасы для Украины-это надо знать

Накануне стало известно, что Вашингтон находится на стадии "активного рассмотрения" просьба Украины о передаче кассетных боеприпасов.

Reuters и Washington Post сообщали, что об их передаче Украины объявят уже в пятницу, 7 июля. По информации СМИ, США затягивали рассмотрение этого вопроса из-за давления со стороны правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch.

В НАТО отмечают, что решение о поставках таких снарядов будут принимать правительства стран-членов, и среди них нет единой позиции относительно кассетных боеприпасов. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что эти снаряды нужны Украине для самозащиты.

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