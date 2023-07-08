Президент отметил, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды, а у США их мало.

Президент США Джо Байден назвал "непростым" решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Причина, по которой президент США решился на шаг - то, что, по его словам, Украина нуждается в них.

В разговоре с обозревателем CNN Фаридом Закарией Байден отметил, что отправка кассетных боеприпасов в Украину продлится в течение неназванного "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-миллиметровых снарядов. Президент отметил, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды, а у США их мало.

"Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями. Мы в ситуации, когда Украину жестоко атакуют - это одна причина. Вторая - у украинцев кончаются боеприпасы для 155-мм гаубиц. Это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало. И я принял рекомендацию Министерства обороны не на постоянной основе, но временно, на время переходного периода, пока мы получаем еще 155 единиц оружия, этих снарядов, для украинцев", - сказал он.

Видео дня

Байден рассчитывает, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ прорваться через укрепления российской армии.

"Они [ВСУ] пытаются пройти через эти траншеи и остановить танки. Но это было непростое решение. Мы не подписывали это соглашение, мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить меня сделать это. Но главное, у них сейчас либо есть оружие, чтобы остановить русских - и не дать им сорвать украинское наступление , - либо нету. И я думаю, что они нуждались в нём", - добавил он.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что решение отправить кассетные боеприпасы было непростым.

"Это тяжелое решение. Это решение мы отложили. Это решение требовало серьезного анализа потенциального ущерба гражданскому населению. Когда мы собрали все это вместе, была единодушная рекомендация от команды национальной безопасности, и президент Байден решил, посоветовавшись с союзниками и партнерами и членами Конгресса, двигаться вперед в этой стратегии", - пояснил он.

Передача Украине кассетных боеприпасов - детали

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Ожидалось, что в него впервые войдут кассетные боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за новый пакет помощи для нашего государства.