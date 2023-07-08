Президент США подчеркнул, что к этому вопросу вернутся после установления мира.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. К рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

Об этом Байден заявил в интервью CNN. По его словам, страны-члены Альянса неодностайны относительно перспектив членства Украины сейчас.

"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас. Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю", - сказал Байден.

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Президент США подчеркнул, что союзники продолжат обеспечивать украинские силы обороны вооружением, необходимым для остановки российской агрессии.

Вступление Украины в НАТО

В конце сентября прошлого года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Известно, что президент Украины уже получил приглашение. Ожидается, что там обсудят членство Украины в НАТО и гарантии безопасности для нее. Накануне этого события Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны.

В Белом доме уже сообщили, что на саммит прибудет президент США Джо Байден. Генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что в Вильнюсе "четко заявят, что будущее Украины с НАТО".

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