Он снова разразился бредом о том, что Россия воюет с НАТО.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил западным аналитикам, оценивающим российскую армию как "армию прошлого века", которая ведет войну устаревшими методами и оружием. Также он заговорил об условиях завершения войны.

В своем Телеграмм-канале он начал оправдывать путинских военных, утверждая, что армия РФ - "современная и героическая". В то же время, он признал наличие проблем у "второй армии мира".

"У нашей армии, как и у всякой, есть определенные проблемы", - говорит Медведев. Также он возмутился тем фактом, что США и "их вассалы" предоставляют вооружение Украине.

"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то "специальная военная операция" завершилась бы буквально за несколько месяцев", - уверен экс-президент РФ.

Он убежден, что если Америка сейчас прекратит поставки оружия, то тогда "сво" "закончится через несколько дней".

Также зампредседателя Совета безопасности РФ убежден, что войну, даже мировую, можно завершить очень быстро.

И далее он назвал сценарии, при которых война может быстро сойти на нет: либо мирный договор, либо применение ядерного оружия.

"Даже мировая война может быть завершена очень быстро: либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 45-м году, когда они использовали ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки", - заявил бывший российский президент.

Скандальные заявления Медведева

Ранее Медведев вновь начал угрожать миру ядерным оружием и третьей мировой войной. Он заявил, что западные политики "не отдают себе отчет" в том, что делают и к чему призывают.

Также он заявлял, что РФ может использовать ядерное оружие, если Украина попытается деоккупировать Крым.

Кроме того, экс-президент РФ говорил, что "ядерный конфликт" планирует на самом деле Запад, а не Россия, которая систематически угрожает цивилизованному миру.

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