США долго уклонялись от просьб Киева помочь кассетными боеприпасами.

Одной из основных причин, почему США решили передать Украине кассетные боеприпасы – это более медленные темпы контрнаступления, чем надеялись в Пентагоне. Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль.

"Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держать их в бою в контексте текущего контрнаступления. И поскольку дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись, артиллерийские расходы очень высоки", – заявил он.

Каль отметил, что у россиян было полгода, чтобы окопаться и закрепиться в степях Украины, поэтому боеприпасы нужны для преодоления этой укрепленной обороны. Он также сообщил, что боеприпасы будут доставлены в Украину "в сроки, необходимые для контрнаступления".

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По словам представителя Пентагона, отправка Украине кассетных боеприпасов также является важным сигналом для России о том, что "украинцы останутся в игре".

"У (президента России) Владимира Путина есть теория победы, так ведь? Его теория победы заключается в том, что он пересидит всех. Вот почему президент (Джо) Байден ясно дал понять, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, и почему мы сигнализируем, что продолжим предоставлять Украине возможности, которые помогут ей продолжать борьбу", – заявил Каль.

Поставка кассетных боеприпасов – последние новости

Объявленное накануне решение США поставить Украине кассетные боеприпасы, раскритиковали некоторые правозащитники и официальные лица на Западе. Данный вид боеприпасов имеет дурную репутацию, поскольку после его применения на земле могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые потом годами будут представлять опасность для мирного населения.

Министр обороны Алексей Резников развеял эти опасения. Он отметил, что Украина будет вести строгий учет всех эпизодов применения таких боеприпасов. После войны территории, где эти боеприпасы применялись, будут в приоритете на разминирование.

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