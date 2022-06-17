На улицы с протестами матери и супруги ликвидированных в Украине россиян пока не выходят, только пишут жалобы на Минобороны РФ.

Российские власти "по-богатому" поздравили с Днем России вдов своих солдат, уничтоженных в Украине. Как свидетельствует опубликованное видео, подарок – пакетик овсянки, немного сахара, гречки, муки и бутылка подсолнечного масла.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. "Это цена за то, что эти женщины будут скорбить или возмущаться этими пакетами, но в нынешний момент не готовы, не хотят, боятся сказать "Войне нет!", - политолог Олег Лесной.

Те, кто потерял своих сыновей или мужей, зачастую не могут не то, чтобы получить обещанную финансовую компенсацию, а даже найти тела погибших. Тех, кто пытается предъявлять права, российская власть запугивает.

"Эти женщины живут в тоталитарном государстве, с ними может произойти что угодно... Если это будут массовые протесты, тогда, может, что-то изменится", - говорит Лесной.

За более чем три месяца войны россияне подали более миллиона жалоб на работу Минобороны РФ. Среди них больше всего - на работу военкоматов и на отстутствие помощи в поиске пропавших и военнопленных.

Ранее женщины в России признавались, что готовы "простить" Путину гибель своих мужчин на войне против Украины за 5 миллионов рублей компенсации. Именно получением денег россиянки обосновывают свое молчание даже после гибели родных в кровавой путинской войне.

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