Именно получением денег россиянки обосновывают свое молчание после того, как их дети и мужья погибли в бессмысленной путинской войне в Украине.

Женщины в России признаются, что готовы "простить" Путину гибель своих мужчин на войне против Украины за 5 миллионов рублей компенсации. Именно получением денег россиянки обосновывают свое молчание даже после гибели родных в кровавой путинской войне.

Об этом рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой мать российского военного-контрактника Таманской дивизии Вадима Колодия - Татьяна.

По ее словам то, что будет с другими погибшими и их матерями, этим россиянкам плевать.

"В чатах, в которых я состою, в том числе, Таманской дивизии, одна из мам сказала, что "Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, разглагольствовать, если я получу эти деньги?". Я говорю: а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних?", - говорит мать российского оккупанта.

"Она готова за 5 миллионов простить смерть сына?" - удивленно переспросила журналистка Гордеева.

"Да", - ответила ей Татьяна Колодий.

"А ты не хочешь другим мамам помочь? Тем детям помочь? Она говорит - "нет", - рассказывает россиянка об общении с одной из матерей погибших оккупантов.

Сама же Колодий уже "пять раз похоронила" своего сына. Ей заявили, что ее сын погиб, однако тело не выдали и сообщают противоречивую информацию о судьбе военного.

"Я его пять раз хоронила", - говорит она и добавляет, что верит, что сын жив.

По словам женщины, ее сын - Вадим Колодий - осознанно выбрал службу по контракту и собирался получать высшее военное образование.

По контракту, по словам мамы оккупанта, им платили 27 тысяч рублей в месяц и обещали еще 40 тысяч в месяц "во время командировки". Женщина утверждает, что ее сын не знал, что их отправляют в Украину.

Ранее в Генштабе сообщили, что с начала войны Россия потеряла в Украине 29 тысяч личного состава и тысячи единиц техники.

Большинство россиян поддерживают преступный режим Путина и развязанную им кровавую и бессмысленную войну в Украине. Так, к примеру, семья 21-летнего российского оккупанта Вадима Шишимарина, которого в Украине засудили до пожизненного наказания за расстрел безоружного мирного жителя, отказывается признавать его вину, хотя сам он уже ее признал. Родственники убийцы хотят, чтобы его "просто вернули домой".

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