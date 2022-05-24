Женщины в России признаются, что готовы "простить" Путину гибель своих мужчин на войне против Украины за 5 миллионов рублей компенсации. Именно получением денег россиянки обосновывают свое молчание даже после гибели родных в кровавой путинской войне.
Об этом рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой мать российского военного-контрактника Таманской дивизии Вадима Колодия - Татьяна.
По ее словам то, что будет с другими погибшими и их матерями, этим россиянкам плевать.
"В чатах, в которых я состою, в том числе, Таманской дивизии, одна из мам сказала, что "Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, разглагольствовать, если я получу эти деньги?". Я говорю: а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних?", - говорит мать российского оккупанта.
"Она готова за 5 миллионов простить смерть сына?" - удивленно переспросила журналистка Гордеева.
"Да", - ответила ей Татьяна Колодий.
"А ты не хочешь другим мамам помочь? Тем детям помочь? Она говорит - "нет", - рассказывает россиянка об общении с одной из матерей погибших оккупантов.
Сама же Колодий уже "пять раз похоронила" своего сына. Ей заявили, что ее сын погиб, однако тело не выдали и сообщают противоречивую информацию о судьбе военного.
"Я его пять раз хоронила", - говорит она и добавляет, что верит, что сын жив.
По словам женщины, ее сын - Вадим Колодий - осознанно выбрал службу по контракту и собирался получать высшее военное образование.
По контракту, по словам мамы оккупанта, им платили 27 тысяч рублей в месяц и обещали еще 40 тысяч в месяц "во время командировки". Женщина утверждает, что ее сын не знал, что их отправляют в Украину.
Ранее в Генштабе сообщили, что с начала войны Россия потеряла в Украине 29 тысяч личного состава и тысячи единиц техники.
Большинство россиян поддерживают преступный режим Путина и развязанную им кровавую и бессмысленную войну в Украине. Так, к примеру, семья 21-летнего российского оккупанта Вадима Шишимарина, которого в Украине засудили до пожизненного наказания за расстрел безоружного мирного жителя, отказывается признавать его вину, хотя сам он уже ее признал. Родственники убийцы хотят, чтобы его "просто вернули домой".