В России трое человек изнасиловали и задушили 12-летнюю девочку

Тело девочки со следами насилия было обнаружено 1 июня на дне заброшенного пожарного резервуара.

В селе Нижняя Коя в Шушенском районе Красноярского края РФ изнасиловали и задушили 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает НДН Инфо.

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Тело девочки со следами насилия было обнаружено 1 июня на дне заброшенного пожарного резервуара. В тот же день по горячим следам полицейские задержали 25-летнего местного жителя с богатым уголовным прошлым. Он дал признательные показания и был арестован.

Экспертиза биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей, выявила причастность к преступлению 19-летнего жителя поселка. В ходе допроса он частично признал свою вину, и тоже был заключен под стражу.

Во время допросов удалось выявить причастность к преступлению еще одного жителя Нижней Кои – 14-летнего подростка. Парень уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в ходе расследования этого дела. В настоящее время он задержан. Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу.

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