В России моряк, рок-музыкант и охранник развращали детей на съемной квартире

Подозреваемые с 2014 года развращали детей и обменивались ими.

В Санкт-Петербурге полиция задержала моряка дальнего плавания в квартире с двумя школьниками.

Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 31 мая оперативники из отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нагрянули в съемную квартиру, где застали 59-летнего мужчину с учениками 6-го и 8-го классов в момент совершения преступления.

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Задержанный является начальником радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», занимающегося открытием месторождений в Атлантическом океане.

Позже полицейские задержали и двоих его сообщников: 32-летнего рок-музыканта по имени Стас и 54-летнего охранника автостоянки, который по версии следствия, приглашал детей в съемную квартиру с 2014 года.

Троим мужчинами вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, и развратные действия.

Потерпевшими по делу проходят одни и те же школьники: подозреваемые развращали детей и обменивались ими.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных мужчин.

Как сообщал УНИАН, в городе Сергиев Посад в Московской области педофил изнасиловал двух сестер-школьниц.

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