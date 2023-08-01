Женщина продолжает утверждать, что в ее доме не было никакого насилия.

72-летняя мать челябинского маньяка Владимира Ческидова Валентина дала показания относительно содержания в плену девушки Кати в ее доме на протяжении 14 лет.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, в зале суда Валентина утверждала, что Катя жила с маньяком добровольно: мол, ее сын не удерживал девушку, а дверь всегда была открыта.

"Катя жила добровольно (в доме маньяка - УНИАН). У нас все двери открыты: проходите, выбегайте. Ежедневно такая картина-двери открыты", - заявила женщина.

Ранее Валентина Ческидова то же говорила своим соседям, от которых старательно прятала пленницу.

По данным канала, Валентина - фельдшер по образованию. По словам женщины, ее муж умер пять лет назад. После разоблачения челябинского маньяка его мать также задержали. Валентину обвиняют в похищении человека. Ей может грозить до 15 лет колонии.

Челябинский маньяк - что известно об этом деле

Как сообщал УНИАН, в Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. На момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову-37.они познакомились на железнодорожном вокзале, а затем вместе поехали домой маньяка. С тех пор девушку никто не видел.

В доме нашли останки еще одной женщины. Соседи говорят, что мать маньяка знала о том, что он держит в плену девушку, но врала соседям, что это его возлюбленная.

Жертва челябинского маньяка Екатерина, вырвавшись на свободу, сразу побежала к своей родной сестре, которая все эти годы жила совсем рядом с местом ее содержания.

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