По словам женщины, она бы и сама хотела так жить.

Мать-сообщницу челябинского маньяка Владимира Ческидова Валентину отпустили из-под стражи в зале суда. Женщина сделала несколько громких заявлений.

Как сообщает Телеграм-канал "База", женщина вышла из здания суда и несколько минут пообщалась с журналистами. Мать маньяка продолжает убеждать, что жертва Катя якобы добровольно в течение 14 лет находилась в ее доме.

"Она жила, как королева. Пристроилась к моему сыну. Все", - сказала женщина.

На уточняющий вопрос, согласилась бы она жить "по-королевски", как жертва Катя в течение 14 лет, Валентина ответила утвердительно. Она добавила, что расскажет "всю правду". А потом села в машину и уехала прочь.

Напомним, что против Валентины Ческидовой возбудили дело по статье о похищении человека, однако сегодня женщину отпустили из-под стражи. Вероятно, она будет ждать суда под подпиской о невыезде.

Челябинский маньяк Владимир Ческидов - что известно

В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. На момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову - 37.они познакомились на железнодорожном вокзале, а затем вместе поехали домой маньяка. С тех пор девушку никто не видел.

В доме нашли останки еще одной женщины. Соседи говорят, что мать маньяка знала о том, что он держит в плену девушку, но врала соседям, что это его возлюбленная.

Жертва челябинского маньяка Екатерина, вырвавшись на свободу, сразу побежала к своей родной сестре, которая все эти годы жила совсем рядом с местом ее содержания.

72-летняя мать челябинского маньяка Владимира Ческидова Валентина дала показания относительно содержания в плену девушки Кати в ее доме на протяжении 14 лет. По словам женщины, все было "добровольно".

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