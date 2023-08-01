Жертва челябинского маньяка Катерина, вырвавшись на свободу, сразу побежала к своей родной сестре, которая все эти годы жила совсем рядом с местом ее содержания.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, сестра - единственный человек, который пытался искать пленницу, правда, далеко не сразу, а лишь через девять лет после исчезновения, когда нужно было продавать общую квартиру.
Женщина писала заявления в полицию и даже несколько раз ездила на опознание. Но найти Катю не удалось.
Отец Кати умер еще до ее рождения, мать умерла, когда она была ребенком. Врожденная косолапость сделала из ребенка инвалида: она ковыляла - и ей требовалась специальная обувь.
"Когда накануне Катя прибежала к сестре, то не могла ничего толком объяснить: только плакала и кричала. Женщина узнала всю страшную историю из новостей. Сейчас с обоими работают следователи", - пишет канал.
Челябинский маньяк - что известно
В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. На момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову - 37. Они познакомились на железнодорожном вокзале, а затем вместе поехали домой к маньяку. С тех пор девушку никто не видел.
В доме нашли останки еще одной женщины. Соседи говорят, что мать маньяка знала о том, что он держит в плену девушку, но врала соседям, что это его возлюбленная.