Неизвестный пришел к военному мемориалу ночью и краской из баллончика дописал недостающие буквы.

В России мужчине не понравилась рашисткая символика на военном мемориале. Неизвестный исправил надпись: букву "Z" на танке он превратил в надпись AZOV.

Это случилось в городе Каменск-Уральский Свердловской области, в ночь на 11 июля, сообщили российские СМИ.

Мужчина действовал весьма осторожно. Он проложил маршрут, на котором его практически не "поймали" уличные камеры слежения. Более того, камера, направлення именно на мемориал, "почему-то" вышла из строя.

Мужчина пришел к военному мемориалу и краской из баллончика дописал к букве "Z" недостающие, в результате чего теперь на танке красуется название батальона "Азов", который героически защищал Мариуполь от оккупантов и до последнего держал оборону.

Надпись AZOV на танке местной власти, конечно же, не понравилась. Неизвестного уже ищет полиция. Однако найти мужчину будет сложно, ведь он был очень осторожен и практически не попал на камеры слежения.

Если же смельчака поймают, ему грозит до трех лет ареста. В РФ такой поступок будут инкриминировать как "осквернение" памятников. Более того, мужчину могут даже обвинить в "дискредитации" армии оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в оккупированном Крыму избили российского военного со Z-свастикой.

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