Оккупанты заявляют об избиении российского военного в Судаке.
Об этом в комментарии пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщил "советник главы Крыма" по информационной политике Олег Крючков.
Нападение якобы произошло из-за одежды с буквой Z.
На военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, якобы напали в районе набережной.
"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", - заявил Крючков.
А вот по словам вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева, вследствие нападения пострадала группа российских военных. В произошедшем оккупанты обвиняют крымских татар.
"Одного прямо сильно побили", - уточнил Медведев.
Чиновник считает, что оккупационным властям следует разобраться с "настроениями" в городе к российским захватчикам.
Как писал УНИАН, террорист и сотрудник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин обрушился с критикой на военно-политическое руководство страны после очередной атаки ВСУ по российским складам в Херсонской области.
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