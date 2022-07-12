Нападение якобы произошло из-за одежды с Z.

Оккупанты заявляют об избиении российского военного в Судаке.

Об этом в комментарии пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщил "советник главы Крыма" по информационной политике Олег Крючков.

Нападение якобы произошло из-за одежды с буквой Z.

На военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, якобы напали в районе набережной.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", - заявил Крючков.

А вот по словам вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева, вследствие нападения пострадала группа российских военных. В произошедшем оккупанты обвиняют крымских татар.

"Одного прямо сильно побили", - уточнил Медведев.

Чиновник считает, что оккупационным властям следует разобраться с "настроениями" в городе к российским захватчикам.

Как писал УНИАН, террорист и сотрудник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин обрушился с критикой на военно-политическое руководство страны после очередной атаки ВСУ по российским складам в Херсонской области.

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