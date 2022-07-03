Боевик недоволен обменом пленными, который провели Украина и РФ.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин раскритиковал путинский режим из-за обмена пленными между Украиной и РФ, в результате которого на свободе оказались десятки защитников Мариуполя.

Во время своего недавнего прямого эфира Гиркин заявил, что украинские военные будут драться до конца с полной уверенностью на обмен. Отдельно его возмутило, что оккупанты якобы кормят и лечат украинских пленных.

"Это позор. Если власть говорит, что не будем брать в плен нацистов, или наоборот будем брать в плен, но не будем менять, то это надо выполнять... Во-первых это позор, а во-вторых - показатель расхлябанности самого государства, нашей государственной власти, которая не понимает, что вступила в войну, большую тяжелую, длительную, кровавую. И в этой войне нужна консолидация, очищение этой власти от слабых элементов, пораженцев и тех людей, которые в решающий момент могут предать или сбежать", - заявил он.

Ранее Гиркин обрушился с критикой на военно-политическое руководство России в контексте боев в Северодонецке. Боевик считает, что захват Северодонецка не принесет России никаких успехов, кроме тактических "побед".

Обмен пленными с РФ

29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

Жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая сообщила, что у военных, вернувшихся домой, тяжелые ранения (ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги и др).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов из мариупольского завода "Азовсталь".