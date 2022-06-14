Террорист считает, что такой сценарий более чем реален сейчас.

Террорист и бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прогнозирует распад России. Он также уверен, что российского диктатора Владимира Путина ждет судьба Муаммара Каддафи.

Об этом он заявил в одном из своих видео, посвященном войне в Украине.

Гиркин возмутился бездействием ФСБ, которая отпускает за пределы РФ "преступников" с антивоенной позицией, в частности шоумена Ивана Урганта.

"Он вернулся сюда (в РФ - УНИАН), чтобы продать свое имущество. Его никто даже не пытается арестовать. Это также вопрос к ФСБ и МВД, к прокуратуре. Если этого изменения не произойдет, Путин закончит в лучшем случае как Милошевич (бывший президент Сербии Слободан Милошевич, которого считают одним из виновников кровавых событий в Югославии, умер в тюрьме Гаагского трибунала - УНИАН), в худшем - как Каддафи (лидер Ливии Муаммар Каддафи скончался в городе Сирт от ранения в ногу и голову во время гражданской войны - УНИАН). Но, к сожалению, он это сделает не сам, а с ним так закончит вся страна. Превращение РФ в Ливию, где все воюют против всех, более чем возможно. При чем с частичной иностранной оккупацией, полным окончательным распадом страны и лишением даже остатков независимости и лишением перспективы ее восстановления", - заявил Гиркин.

Он также добавил, что враг России - холод. Он может принести столько жертв, сколько не насчитывает ни одна война.

Ранее Стрелков-Гиркин признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении. Вооруженные силы Украины вытесняют оккупантов и уже продвинулись на несколько километров.

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