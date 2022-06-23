Гиркин считает, что затяжную войну с Украиной Россия проиграет.

Террорист Игорь Гиркин снова обрушился с критикой на военно-политическое руководство России в контексте боев в Северодонецке.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Боевик считает, что захват Северодонецка не принесет России никаких успехов, кроме тактических "побед".

"Никакими тактическими победами войны не выигрываются. Можно взять еще десять Северодонецков, но война от этого выиграна не будет. Для выигравшей войны надо разгромить Вооруженные силы противника, лишить их способности к сопротивлению. А штурмовать крепость за крепостью - это ничего не даст. Кроме огромных потерь с обеих сторон", - высказался оккупант.

Гиркин добавил, что затяжную войну с Украиной Россия проиграет: "Чем больше с ними (украинцами - ред.) будут церемониться, тем больше шансов, что мы эту войну выиграть не сможем".

В течение этого периода экономика России будет ухудшаться. "Рано или поздно", отметил террорист, сдерживаемые российским руководством инфляция, падение производства и так дальше произойдет.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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