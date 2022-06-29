Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19. У большинства из них тяжелые ранения.

Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными в ходе масштабного обмена из плена оккупантов удалось освободить 144 защитника Украины.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это крупнейший обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов"", - сообщили в ГУР.

В целом освобождены

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 - Вооруженных сил Украины;

17 - Государственной пограничной службы Украины;

9 – Территориальной обороны;

1 - Национальной полиции Украины.

В ГУР отметили, что из освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

"Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают надлежащую неотложную медицинскую и психологическую помощь", - сообщили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.

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