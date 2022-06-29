Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными в ходе масштабного обмена из плена оккупантов удалось освободить 144 защитника Украины.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это крупнейший обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов"", - сообщили в ГУР.
В целом освобождены
- 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 - Вооруженных сил Украины;
- 17 - Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 - Национальной полиции Украины.
В ГУР отметили, что из освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.
"Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают надлежащую неотложную медицинскую и психологическую помощь", - сообщили в разведке.
В ГУР подчеркнули, что координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников.