Она отметила, что почти все освобожденные из плена оккупантов находятся в крайне тяжелом состоянии.

После масштабного обмена военнопленными домой вернулись 144 украинских военных, среди которых 95 - защитники "Азовстали". Эти военные находятся в крайне тяжелом состоянии.

Жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая прокомментировала ситуацию в эфире телемарафона ТСН.

"Обменяно 144 человека, из них 95 - защитники "Азовстали". В них тяжелые ранения: ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги... Ребята обессиленные, но счастливы", - рассказала Зарицкая.

Она выразила благодарность Главному управлению разведки Украины, всем тем, кто приобщился к этому обмену, а также отметила, что РФ подтверждает статус пленных лишь через международную организацию "Красный крест".

"Мне подтвердили, что мой муж является военнопленным. Он находится в Еленовке в так называемой "ДНР". Через четверо суток после эвакуации с "Азовстали" мне позвонил представитель "Красного креста" из Женевы и сообщил, что они зафиксировали выход моего мужа с завода. Раньше у меня такого подтверждения не было. Теперь я жду обмена", - отметила она.

Также женщина добавила, что Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и этому есть подтверждение.

"Мы не имеем возможности с ними связываться, отправлять посылки, нет информации о перемещении. Бойцы возвращаются в тяжелом состоянии. Была девушка, которую били палками. Бывает такое, что людей держат длительное время с завязанными глазами, или с пакетами на голове и запрещают разговаривать", - отметила жена бойца.

Напомним, что по Женевской конвенции, пленные имеют право дважды в неделю звонить близким.

Впрочем родные военных с "Азовстали" не слышали их голосов с тех пор, как бойцы покинули завод.

Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19. Тогда же сообщалось, что большинство из них имеют тяжелые ранения.

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