ГУР Минобороны занимается освобождением украинцев.

Российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь". Главное управление разведки Министерства обороны Украины занимается их освобождением.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский журналистам.

Президент Украины считает, что россиянам невыгодно пытать украинских бойцов с "Азовстали", потому что они стали "публичными пленными".

По слова Зеленского, он не воспринимает заявления российских властей и боевиков "ДНР" относительно дальнейшей судьбы украинских бойцов. Он отметил, что российская сторона таким образом пытается пиариться.

Эвакуация из "Азовстали" - что известно

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Оленевку, не пытают. В будущем их должны обменять на пленных россиян.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными "азовцами" поддерживают через разведку.

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