Школьники объяснили ему, что якобы не писали это послание, и отказались его стирать. Это и разозлило учителя.

В России учителя физкультуры вывела из себя надпись на стене и он жестоко отомстил ученику.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в школе №667. По словам пострадавшего 15-летнего Дениса, учитель Виталий Владимирович забрал его и приятелей с урока биологии, отвёл в раздевалку и указал на обидное послание про себя на стене: "Виталий извращенец и гей". Школьники объяснили ему, что якобы не писали это послание, поэтому отказались его стирать.

"Виталий рассвирепел и распустил руки - избил и придушил Дениса, а потом швырнул о стену, рассказывает подросток. У него ушибы и ссадины - мама сняла побои и пошла в полицию", - говорится в сообщении.

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По словам родителей и учеников, физрука уже уволили. Самому Денису угрожают ответственностью за произошедшее.

"Мол, ребёнок непростой и мог оставить оскорбительную надпись. Якобы, учителя планируют объединиться против него и фактически поставить руководство перед выбором - ли он, или мы", - передают журналисты.

Напомним, в российском городе Артем в школе №19 педагог не отпустила ребенка с диареей в туалет. В итоге школьник непроизвольно испражнился в классе. Но даже после этого учительница не разрешила мальчику выйти.

Автор: Виолетта Орлова