Ребенок стал объектом травли одноклассников.

В российском городе Артем в школе №19 педагог не отпустила ребенка с диареей в туалет. В итоге школьник непроизвольно испражнился в классе. Но даже после этого учительница не разрешила мальчику выйти.

Об инциденте пишет "Подъем".

"Это произошло сегодня. Сын заступился за этого мальчика, а дети смеялись над ним. Он сказал: с кем не бывает, но дети все равно смеялись", – рассказала мама одного из одноклассников пострадавшего.

Педагог объяснила свой поступок "приказом директора" – не выпускать детей в туалет на уроках, мол "для этого есть перемена".

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В социальных сетях тем временем требуют наказать учительницу: "Я бы засудила по самое не хочу. И добилась бы отстранения этих недолюдей с места работы", "Ребенка подвергли пыткам, и именно за это преступление учитель должен понести уголовное наказание", "Надо обязательно подать на нее в суд за моральный ущерб. А ребенка лечить у психолога и перевести в другую школу".

Ранее сообщалось, как в Киеве учительница избила школьника с аутизмом.

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Автор: Катерина Шварц