Избитую женщину обрили наголо, чтобы дополнительно унизить.

В Чечне неизвестные жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на суд над Заремой Мусаевой – матерью одного из чеченских оппозиционеров.

Как сообщает "Команда против пыток", по дороге из аэропорта машине, в которой ехали журналистка и адвокат, преградили путь три автомобиля. Вооруженные люди вытащили пассажиров из машины и жестоко их избили ногами и пластиковыми палками. Также сообщается о нанесении адвокату ранений ножом.

По словам Александра, нападавшие угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове. Сейчас оба находятся в больнице, у Милашиной черепно-мозговая травма, сломано несколько пальцев на руках. Также нападавшие обрили журналистке голову. Оба потерпевших с трудом передвигаются, женщина периодически теряет сознание.

Утверждается, что нападавшие припоминали журналистке и адвокату "всю активность, работы, суды, процессы, на которые они ездили".

После вмешательства российского омбудсмена Татьяны Москальковой, обоих потерпевших из чеченской больницы переправили в больницу соседней Северной Осетии в город Беслан. Также Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру Чечни. Примечательно, что омбудсмен Чечни в комментарии РИА Новости назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против Чеченской республики.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложили о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне. По словам Пескова, речь идет об очень серьезном нападении", которое требует энергичных мер и реализации следственных действий.

Следует отметить, что еще в 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров публично, хотя и несколько завуалировано угрожал убийством Елене Милашиной. Тогда она писала критические статьи о том, как в Чечне борются с коронавирусом.

"Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность [Милашиной]! Эту газету ("Новую газету" – УНИАН) вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ <…> Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", – заявил тогда Кадыров.

Ситуация в Чечне – последние новости

В середине июня главный соратник Рамзана Кадыров Адам Делимханов внезапно пропал после того, как в сети разошлись сообщения о том, что он попал под обстрел в Запорожской области и получил тяжелое ранение. В конце июня пропал и сам Кадыров, поползли слухи о его тяжелой болезни и срочной госпитализации.

Одно из российских изданий вечером 2 июля сообщило, что Кадыров и Делимханов отправились на хадж в Мекку, а историю с ранением и болезнью придумали, чтобы прикрыть эту поездку. Буквально через полчаса после этой публикации Кадыров и Делимханов опубликовали совместное видео, "разоблачающее" сплетни об их проблемах со здоровьем.

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