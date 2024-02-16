Политик присутствовал на заседании суда, но в режиме видеосвязи.

Российские паблики опубликовали последнее видео с участием российского оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого сегодня, 16 февраля, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

Как сообщает SOTAvision, в четверг, 15 февраля, Алексей Навальный принял участие в заседании суда в формате видеосвязи. На кадрах видно, что он с улыбкой выслушал судью и даже пошутил.

После заслушивания решения суда оппозиционер с улыбкой заявил, что пришлет судье номер своего счета, чтобы тот поделился с ним деньгами из своей зарплаты, ведь собственные сбережения у него заканчиваются с каждым таким решением.

Умер Алексей Навальный - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в российской колонии умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

Проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники сообщает, что у Навального якобы оторвался тромб.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии. Как отметил украинский лидер во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Навального убили по личному приказу диктатора Владимира Путина.

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