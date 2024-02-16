Оппозиционер умер после прогулки. Ему внезапно стало плохо.

В российской колонии умер оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

"Осужденный Навальный А. А. После прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - говорится в заявлении.

Проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники сообщает, что у Навального якобы оторвался тромб.

"Уже и экспертиза готова. Вроде бы у Навального оторвался тромб. В любом случае это политическое убийство", - пишет канал.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев заявил "Новой газете", что был в колонии в среду. Сейчас от комментариев он отказывается.

"По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую. Сейчас выясняем. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", - сказал Соловьев.

Смерть Навального уже прокомментировали в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил во время общения с прессой, что происходит проверка по всем правилам. Он отметил, что медики будут выяснять, что стало причиной смерти. Путину уже доложили о случившемся.

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